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07 апреля 2020, вторник, 18:00 262
Недвижимость 2020-04-07T18:00:15+03:00
Українські Новини
Спрос на офисы упадет из-за перевода сотрудников на "удаленку" и после карантина, - эксперт

Спрос на офисы упадет из-за перевода сотрудников на "удаленку" и после карантина, - эксперт

Надежда Комендантова
Офисы, Рынок недвижимости, удаленная работа, офисная недвижимость
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко, прогнозирует повышение вакантности офисной недвижимости вследствие карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

Бойко отметил, что в связи с настройкой удаленных способов работы всех компаний, цена на аренду офисной недвижимости снизится.

По его словам, удаленная работа для части персонала будет стандартной схемой организации труда для большинства компаний и после завершения кризиса, что сократит потребность в офисных площадях.

"Соответственно, в связи с сокращением, с отсутствием загруженности, вакантность офисных площадей возрастет. Это 100%. Доля свободных офисных площадей увеличится, а спрос на офисные площади сократится", - сказал Бойко.

Он сообщил, что к кризису может привести большое количество офисных площадей - 100 тыс. кв. м - которые сейчас находятся на стадии строительства.

При этом, по его мнению, вследствие карантина возрастет спрос на коворкинги различных форматов.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко считает, что на отмену платы за аренду торговых мест в период карантина могут пойти многие арендодатели.

NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

NAI Ukraine является брокером торгово-развлекательных центров Lavina Mall, Oasis, Blockbuster Mall в Киеве, занималась разработкой архитектурной концепции и консалтингом ТРЦ Rive Gaushe, Ocean Mall, торгово-офисного центра "Харьковский" (все - Киев), mixed-use проекта SportCity в Хмельницком (включая жилую и офисную недвижимость и спортивный комплекс).

 

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