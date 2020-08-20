На украинском рынке из-за погодных условий образовался дефицит спаржи

В то время, как в Украине существенно выросли цены на огурцы, в текущем сезоне из-за погодных условий украинские производители не получили запланированного урожая спаржи. Поэтому фактически на рынке не было перепроизводства, скорее, продукции не хватило. Об этом AgroPortal.ua сообщил директор по стратегии и развитию ООО "Никдария" (ТМ iBerry) Евгений Харлан.

"Спаржа начинает активно расти при температуре 10 ° С, которая держится минимум трое суток подряд. В мае были заморозки, и иногда температура опускалась до 2-3 ° С, поэтому культура подмерзла, побеги превратившегося в некондиционную продукцию", - рассказал Евгений Харлан.

По словам Харлана, в компании "Никдария" (ТМ iBerry) под спаржей в этом сезоне было 15 га, и вся выращенная продукция реализовывалась на внутреннем рынке - в торговых сетях и через собственные розничные точки продаж.

"Экспортировать спаржу в Европу невыгодно из-за высокой конкуренции на рынке и низкой ценовой политики - там спаржа намного дешевле, чем в Украине. В этом сезоне внутренний рынок был недостаточно заполнен спаржей, и цена для производителя была хорошая", - отмечает Евгений Харлан.

Он также добавил, что компания планирует увеличивать площади под этой культурой и Рассматривает для экспорта спаржи рынки Азии и Ближнего Востока.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают расти цены на малину. Причин увеличения цен на ягоду несколько. Прежде всего, в этом годы была холодная веста и дождливое лето, поэтому сезон малины начался с задержкой.



Кроме того, чем ближе баржа из Херсона, тем дешевле арбузы. После того, как баржу отправили, цены на арбузы в южных областях снизились до 1,5-3,5 грн/кг, а оптовые партии дынь предлагались в диапазоне 3,0-5,0 грн/кг.

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