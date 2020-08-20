В июле мэр Одессы заработал в два раза меньше, чем некоторые его заместители

Зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого 3 заместителя заболели коронавирусом, за июль составила 23 322 гривны, а его заместителей от 14 200 до 46 994 гривен.

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Одесского городского совета на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Труханова составил 16 940 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 382 и надбавка за ранг - 1 000 гривен.

Премию и материальную помощь Труханов не получал.

Зарплата исполняющего обязанности первого заместителя Одесского городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета Сергея Пидгайного за июль составила 46 994 гривен, заместителей Павла Вугельмана - 37 625 гривен, Олеся Янчука - 44 700 гривен.

Зарплата заместителя Труханова - директора департамента финансов Одесского горсовета Светланы Бедреги составила 46 400 гривен, и.о. заместителя - директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана - 14 200 гривен.

Как сообщали Українські Новини, за июнь зарплата мэра Одессы Труханова составила 23,3 тыс. гривен, его замов - от 13,6 тыс. до 46,2 тыс. гривен

Мэр Одессы Труханов задекларировал 740 тыс. гривен доходов, его мать Мария - 1,082 млн гривен доходов, а также 1,47 млн гривен и 233 тыс. долларов наличных средств за 2019 год.

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