подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли
19 августа 2020, среда, 23:59 353
Экономика 2020-08-20T00:30:02+03:00
Українські Новини
Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли

Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли

Елена Новикова
Торговля, МОТ, Показатель мировой торговли, Мировая торговля
Торговля.Фото: pixabay
Торговля.Фото: pixabay

В то время, как за первые полгода 2020 в Украине сократился почти на 10% объем внешней торговли товарами, во втором квартале 2020 показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта - это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 (104,1).

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации, передает "Економічна правда".

Так, сообщается, что, текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 баллов ниже базового значения индекса (100).

В ВТО отметили, что значение в 84,5 балла - низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

В глубокой депрессии - автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

При этом, экспортные заказы (88,4) начали восстанавливаться.

В ВТО заявили, что дополнительные индикаторы указывают на частичный роста мировой торговли и производства в 3 квартале, но сила любого такого восстановления остается неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 млн.

Ранее в центре социально-экономических исследований "CASE Украина" заявляли, что Украину ждет стремительный рост торгового дефицита вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Больше новостей о: Торговля МОТ Показатель мировой торговли Мировая торговля

Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон
В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура
Новости
Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли 23:59
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Кандидат в мэры Киева Притула вышел из команды "Варьяты-шоу" 23:35
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения. У одного из сотрудников выявили COVID-19 23:20
В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура 22:59
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014 17:26
больше новостей
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok