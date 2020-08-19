Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли

В то время, как за первые полгода 2020 в Украине сократился почти на 10% объем внешней торговли товарами, во втором квартале 2020 показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта - это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 (104,1).

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации, передает "Економічна правда".

Так, сообщается, что, текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 баллов ниже базового значения индекса (100).

В ВТО отметили, что значение в 84,5 балла - низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

В глубокой депрессии - автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5).

При этом, экспортные заказы (88,4) начали восстанавливаться.

В ВТО заявили, что дополнительные индикаторы указывают на частичный роста мировой торговли и производства в 3 квартале, но сила любого такого восстановления остается неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 млн.

Ранее в центре социально-экономических исследований "CASE Украина" заявляли, что Украину ждет стремительный рост торгового дефицита вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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