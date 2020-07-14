Коронакризис в Украине повлечет за собой рост торгового дефицита, — "CASE Украина"

Украину ждет стремительный рост торгового дефицита вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении центра социально-экономических исследований "CASE Украина", передают Українські Новини.

"Сейчас Украина неожиданно оказалась в выгодной экономической ситуации. Ведь на первом этапе COVID-19 наше государство выиграло от обвала мировой торговли. Из-за коронакризиса в апреле и мае мы наблюдали впечатляющий профицит внешней торговли. Но во втором полугодии Украину ждет стремительный рост торгового дефицита", — высказал свое мнение исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

По его данным, карантин фактически сделал работу, которую обычно делала девальвация гривны, — обвалил импорт на 34% и 40% в апреле и мае соответственно.

Как следствие, вместо традиционного торгового дефицита и обвальной девальвации гривны получился впечатляющий торговый профицит и удивительно устойчивая валюта на фоне шоковых сценариев в соседних странах.

Участники вебинара, организованного "CASE Украина", отметили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, внес коррективы в мировую экономику и торговые отношения.

Нарушенные цепочки поставок заставляют мировые корпорации по-новому смотреть на привычные стратегии развития.

Учитывая, что инфекционисты прогнозируют вторую волну COVID-19, окончательное понимание ситуации придет позже.

Однако уже на данный момент понятно, что картина мира кардинально изменилась, и некоторые страны в ней проиграли, некоторые — выиграли.

Негативные тенденции, по словам Боярчука, будут усиливаться, ведь растет торговый дефицит, а отложенный спрос на импорт сыграет неприятный шутку во втором полугодии.

"Стремительный рост торгового дефицита вместе с запланированным "смягчением" монетарной политики обещает окончание спокойного течения коронакризиса для Украины", — подытожил эксперт.

В свою очередь директор направления макроэкономики и торговли CASE Ян Хагмеер напомнил, что мир уже переживал подобный кризис в 2008 году.

По его словам, влияние коронавируса почувствовали многие страны.

В Европе и США в апреле 2020 года экспорт упал до 40%.

То же самое касается и Китая, однако китайская экономика сравнительно быстро начала снова расти.

Как сообщали Українські Новини, польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов украинскими работниками из Польши в Украину из-за последствий пандемии коронавируса.

В январе-июне текущего года объем внешней торговли товарами сократился на 9,5% до 47,2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (52,2 млрд долларов).