подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 23:43 509
Судебная власть 2020-08-20T00:30:12+03:00
Українські Новини
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы

За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы

Елена Новикова
СБУ, Приморский суд, символика СССР, герб СССР
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

В то время, как каждый третий украинец против запрета коммунистической символики, в Приморский суд Одессы по ходатайству Службы безопасности Украины поместил под домашний арест одессита, которы разместил на своей странице в Facebook герб СССР, изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, а также портрет коммунистического деятеля.

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

Так, сообщается, что в СБУ решили, что действия одессита попадают под определения ст. 436-1 "Распространение коммунистической символики", ведь потенциально публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей соцсети.

На мужчину завели уголовное дело, а затем провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли орудие преступления - компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

СБУ и прокуратура настаивали на помещении автора публикаций под домашний арест, хотя защита и утверждала, что можно ограничиться более мягкой мерой пресечения. Однако судья встал на сторону обвинения, запретив подозреваемому отлучаться из дома на время досудебного следствия.

Отмечается, что ст. 436-1 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, 50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.

Ранее в Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР.

Больше новостей о: СБУ Приморский суд символика СССР герб СССР

Умер ученый и президент НАНУ Борис Патон
В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура
Новости
Во втором квартале 2020 зафиксировано рекордное падение мировой торговли 23:59
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Кандидат в мэры Киева Притула вышел из команды "Варьяты-шоу" 23:35
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения. У одного из сотрудников выявили COVID-19 23:20
В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура 22:59
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
В НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого спевшего "Смуглянку" сироту не пустили на Евровидение, — СМИ 12:55
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014 17:26
больше новостей
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok