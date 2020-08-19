За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы

В то время, как каждый третий украинец против запрета коммунистической символики, в Приморский суд Одессы по ходатайству Службы безопасности Украины поместил под домашний арест одессита, которы разместил на своей странице в Facebook герб СССР, изображения серпа, молота и пятиконечной звезды, а также портрет коммунистического деятеля.

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

Так, сообщается, что в СБУ решили, что действия одессита попадают под определения ст. 436-1 "Распространение коммунистической символики", ведь потенциально публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей соцсети.

На мужчину завели уголовное дело, а затем провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли орудие преступления - компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

СБУ и прокуратура настаивали на помещении автора публикаций под домашний арест, хотя защита и утверждала, что можно ограничиться более мягкой мерой пресечения. Однако судья встал на сторону обвинения, запретив подозреваемому отлучаться из дома на время досудебного следствия.

Отмечается, что ст. 436-1 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, 50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.

Ранее в Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР.

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