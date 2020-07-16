Каждый третий украинец против запрета коммунистической символики, — опрос

34% опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива на подконтрольной Украине территории негативно относятся к решению о запрете коммунистической символики, 32% - позитивно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 34% опрошенных негативно относятся к такому запрету, 32% - позитивно, 26,3% - безразлично и 7,7% - затруднились ответить.

Также респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Как вы относитесь к решению касательно осуждения СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора?".

Так, 33,9% опрошенных позитивно относятся к такому решению, 31,3% - негативно, 15,4% - безразлично, 19,4% - затруднились ответить.

Кроме этого, респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Как вы относитесь к решению о переименовании населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей?".

Так, 44% опрошенных относятся к этому негативно, 29,9% - одобряют такое решение, 19,9% - относятся к этому безразлично, 6,2% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля на всей подконтрольной Украине территории методом САТИ (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Результаты опроса о запрете коммунистической символики

Как сообщали Українськi Новини, 33,2% опрошенных "Деминициативами" негативно относятся к запрету использования "георгиевских ленточек".

50,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не сожалеют о распаде СССР, 33,5% сожалеют, а 16,4% отказались ответить на этот вопрос.