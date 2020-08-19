"Нефтегазу" напечатают годовой отчет за 204 тыс. гривен, хотя он был готов заплатить почти вдвое дороже

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена договориться с ООО "Гамма Принт" о печати годового отчета компании за 2019 год за 204 тыс. гривен, в то время, как ранее был объявлен тендер на эту услугу на сумму 353,87 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, предметом закупки является бумага мелованная матовая 100г/кв. м (внутренний блок), бумага мелованная матовая 300г/кв. м (обложка), производство печатных форм, цветопроба, печать, матовое ламинирование, выборочное ультрафиолетовое ламинирование, термобиндер, упаковка и доставка.

Срок поставки - до 31 декабря.

ООО "Гамма Принт" ведет деятельность по печати, упаковке, а также другим видам издательской деятельности.

Конечным бенефициаром компании является Евгений Белик.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году группа "Нефтегаз" увеличила чистую прибыль в 5,5 раз, или на 51,7 млрд гривен, до 63,3 млрд гривен, из которых 55,7 млрд гривен средства, полученные от компании "Газпром" (Россия) по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту.

Также "Нефтегаз" закупил программное обеспечение на 2 млн евро.

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