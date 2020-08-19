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19 августа 2020, среда, 18:44 18
Бизнес 2020-08-19T19:00:01+03:00
Українські Новини
"Нефтегазу" напечатают годовой отчет за 204 тыс. гривен, хотя он был готов заплатить почти вдвое дороже

"Нефтегазу" напечатают годовой отчет за 204 тыс. гривен, хотя он был готов заплатить почти вдвое дороже

Надежда Комендантова
Тендер, Годовой отчет, Нефтегаз
Нефтегаз. Фото: Нефтегаз
Нефтегаз. Фото: Нефтегаз

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена договориться с ООО "Гамма Принт" о печати годового отчета компании за 2019 год за 204 тыс. гривен, в то время, как ранее был объявлен тендер на эту услугу на сумму 353,87 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, предметом закупки является бумага мелованная матовая 100г/кв. м (внутренний блок), бумага мелованная матовая 300г/кв. м (обложка), производство печатных форм, цветопроба, печать, матовое ламинирование, выборочное ультрафиолетовое ламинирование, термобиндер, упаковка и доставка.

Срок поставки - до 31 декабря.

ООО "Гамма Принт" ведет деятельность по печати, упаковке, а также другим видам издательской деятельности.

Конечным бенефициаром компании является Евгений Белик.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году группа "Нефтегаз" увеличила чистую прибыль в 5,5 раз, или на 51,7 млрд гривен, до 63,3 млрд гривен, из которых 55,7 млрд гривен средства, полученные от компании "Газпром" (Россия) по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту.

Также "Нефтегаз" закупил программное обеспечение на 2 млн евро.

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