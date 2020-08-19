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19 августа 2020, среда, 05:15 130
Финансы 2020-08-19T16:15:06+03:00
Українські Новини
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лим

Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита

Кира Молчанова
НБУ, Банки, Кредит, Кредиты, кредитный лимит
Кредит. фото: pexels
Кредит. фото: pexels

Национальный банк обязал банки раскрывать размер кредитного лимита, чтобы в СМС-информировании суммировались собственные средства на счете и кредитный лимит. В результате держатель карты мог потратить больше денег, чем есть на самом деле и так оформить на самом деле ненужный ему кредит.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"В Национальный банк продолжают поступать обращения граждан относительно "ложного" смс-информирования: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, вот только этот остаток формируется не только из собственных средств, но и из кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счете, соответственно могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого", - сообщил регулятор.

Отмечается, что с 1 сентября заработают требования НБУ к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Среди прочего, банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карточки.

"Также банки будут обязаны своевременно сообщать своим клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем смс-информирования или другими каналами коммуникаций, которые выбрал клиент", - подчеркнул Нацбанк.

Данные требования предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 мая 2020 № 62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам".

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Анкета или договор, который подписывает клиент банка при оформлении карты может в некоторых случая приравниваться к кредитному договору с банком, поэтому иногда держатели карт рискуют получить долг по кредиту, о котором не знали.

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