За сутки до начала футбольного сезона в Украине нет информации о том, кто будет судить матчи

Вслед за информацией о том, что в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне, стало известно, что за сутки до начала нового футбольного сезона на матчи до сих пор не назначены судьи. Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Обычно о том, кто будет судить матчи в Украинской Премьер-лиге Комитет арбитров Украинской Ассоциации Футбола сообщал заранее.

"Уже завтра, в четверг, состоятся два поединка в турнире дублеров, послезавтра – в УПЛ, но сайт УАФ и сайт его Комитета арбитров хранят по поводу судейских назначений полное молчание.

Отметим, что Регламент соревнований не определяет точный срок назначения судей, но гласит, что за 48 часов до игры арбитры уже должны "уведомить клуб-хозяин о месте и времени своего прибытия", – передает "Динамо Киев от Шурика".

В связи с чем произошла эта задержка, и когда станут известны назначения судей, пока неизвестно.

Как сообщали Українські новини, Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом.

Также вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за то, что он избил судью.

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