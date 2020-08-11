Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом

Президент Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом спортивный функционер написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - написал Павелко.

Так же глава КАФ проинформировал, что в данный момент находится на самоизоляции.

"Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех людей, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле".

Как сообщали Українські Новини, в конце июня от коронавируса умер врач сборной Украины по футболу Антон Худаев. Ему было 48 лет.