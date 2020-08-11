подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом
11 августа 2020, вторник, 15:41 124
Спорт 2020-08-11T16:15:02+03:00
Українські Новини
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом

Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом

Татьяна Зотова
Спорт, Футбол, Пандемия, Коронавирус, Павелко, УАФ, Covid-19
Андрей Павелко. Фото: footboom.com
Андрей Павелко. Фото: footboom.com

Президент Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом спортивный функционер написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - написал Павелко.

Так же глава КАФ проинформировал, что в данный момент находится на самоизоляции.

"Чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех людей, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле".

Как сообщали Українські Новини, в конце июня от коронавируса умер врач сборной Украины по футболу Антон Худаев. Ему было 48 лет.

Больше новостей о: Спорт Футбол Пандемия Коронавирус Павелко УАФ Covid-19

За сутки коронавирусом в ВСУ заболели 14 человек...
Количество новых случаев коронавируса снижается вт...
В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В как...
Избил судью. Вице-президента УАФ Собуцкого пожизне...
Венгрия усилила контроль на границе, цель поездки тщательно проверяются: возможны очереди
В Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек
Новости
"Голос" решил выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Притулу 16:19 Обновляется
Евросоюз пересмотрит свои отношения с Беларусью 16:10
ПФУ направил еще 1,6 млрд гривен на финансирование пенсий за август 16:01 Инфографика
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко заболел коронавирусом 15:41
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси 15:30
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
больше новостей
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok