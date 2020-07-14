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  • Не понравилось, что дети кричат. В Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки
14 июля 2020, вторник, 15:59 986
Происшествия 2020-07-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
Не понравилось, что дети кричат. В Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки

Не понравилось, что дети кричат. В Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки

Кира Молчанова
Дети, Стрельба, Запорожская область, Пневматическое оружие, ветеран АТО
Пистолет. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области
Пистолет. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

После того, как в Одессе мужчина стрелял по шумной компании молодежи, похожий случай произошел в курортном Бердянске: пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по детям, которые, по его мнению, слишком громко себя вели на детской площадке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат ​​на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез с зоны проведения операции Объединенных сил", — рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского отделения полиции Владимир Верховский.

Изъятое оружие направили на проверку криминалистам.

Происшествие случилось 13 июля около 16.50. В полицию пожаловалась местная жительница, которая рассказала: в ее сына, игравшего во дворе с другими детьми, стрелял из окна мужчина, житель одного из домов по улице Волонтеров.

На месте полицейские выяснили, что по указанному адресу проживает мужчина 1972 года рождения.

В его доме правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряды, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светло-шумового и дымового действия.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Гранаты. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской областиГранаты. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

Пистолет-пулемет М-40. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской областиПистолет-пулемет М-40. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

Набои. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской областиНабои. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой.

Полиция расследует обстоятельства получения огнестрельного ранения в голову николаевским активистом.

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