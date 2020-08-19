Сегодня "Бавария" сыграет с "Лионом" в полуфинале Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Вслед за первым полуфиналом Лиги чемпионов , сегодня, 19 августа, состоится второй полуфинал турнира. В нем встретятся французский "Лион" и мюнхенская "Бавария". Об этом сообщает УЕФА.

Единственный шанс "Лиона" попасть в еврокубки в следующем сезоне – выиграть текущую Лигу чемпионов. Задача кажется фантастической, но в этом розыгрыше турнира французский клуб уже прошел таких грандов как "Ювентус" и "Манчестер Сити", так что ожидать от "Лиона" можно всего.

Однако нынешняя "Бавария", разгромившая в четвертьфинале "Барселону" со счетом 8:2, также не планирует останавливаться. После возобновления футбольных матчей мюнхенцы набрали очень хороший ход – на их счету победа в чемпионате и кубке Германии, а также яркие победы над "Челси" и "Барселоной" в Лиге чемпионов.

В последний раз "Лион" играл в полуфинале ЛЧ в 2010 году. Там клуб уступил в двухматчевом сражении именно "Баварии", которая позже проиграла в финале миланскому "Интеру".

Немецкий клуб в последний раз брал главный еврокубковый трофей в 2013 году.

Матч состоится сегодня, 19 августа, в Лиссабоне, Португалия. Судья встречи Матеу Лаос (Испания).

Начало матча в 22:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 2".

Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" разгромно проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы.

Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

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