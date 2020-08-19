Сегодня Кабмин проведет заседание

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 19 августа. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и продлится до 15:00.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на заседании 4 июня отправила программу деятельности Кабинета министров на доработку. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226.

Также во время выступления 4 июня в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль просил Верховную Раду вернуть программу Кабинета Министров на доработку правительства. Он подчеркнул, что важно не время утверждения программы, а ее содержание и качество, чтоб она соответствовала сегодняшним вызовам, была профессионально написана, и главное выполнялась и давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это ранее часто бывало.

Также Кабмин планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

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