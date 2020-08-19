подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 10:00 713
Кабмин 2020-08-19T10:01:59+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 19 августа. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и продлится до 15:00.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на заседании 4 июня отправила программу деятельности Кабинета министров на доработку. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226.

Также во время выступления 4 июня в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль просил Верховную Раду вернуть программу Кабинета Министров на доработку правительства. Он подчеркнул, что важно не время утверждения программы, а ее содержание и качество, чтоб она соответствовала сегодняшним вызовам, была профессионально написана, и главное выполнялась и давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это ранее часто бывало.

Также Кабмин планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

Больше новостей о: Кабмин Кабинет Министров Заседание Кабмина Денис Шмыгаль

38% граждан считает, что Зеленский повторяет полит...
Перенос рабочих дней на 2021 год: Кабмин подготови...
Кабмин проведет заседание в среду...
Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки
До конца карантина меньше двух недель. Какие и где действуют ограничения
Новости
СМИ рассказали, как в Тернополе прокуратура давит на мэра методами Януковича 10:04
Сегодня Кабмин проведет заседание 10:00
"Винницагаз" взимает долги за доставку газа в судебном порядке 09:59 Пресс-релиз
Мелкие аграрии призывают Раду принять законопроект №3131-д о детенизации АПК 09:59
На сайте президента появилась петиция о ликвидации НОТУ 09:54
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице 10:37
В Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию 12:00 Инфографика
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
МИД договаривается с Китаем об отмене туристических виз для украинцев 13:59
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
больше новостей
Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказали, что будет с валютой в ближайшее время
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok