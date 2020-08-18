Женщин отправили по домам. В Славянске на карантин закрыли роддом из-за сотрудника с COVID-19

В Славянске Донецкой области, где зафиксировали 1 100 случаев коронавируса, COVID-19 обнаружили у одного из работников роддома, из-за чего учреждение пришлось закрыть на карантин.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместительницу начальника городского отдела здравоохранения Марину Порохняк.

По ее словам, заболевший сотрудник находится на самоизоляции.

"На данный момент состояние стабильное. Он наблюдается у семейного врача. С самого начала было очерчен круг контактных, по рабочим контактах и контактных пациентов, которые находились на лечении. Все эти списки были переданы в санстанцию", — уточнила Порохняк.

Женщин, которые были на стационарном лечении, переводят в Краматорск или отпускают по домам.

Медицинский директор Светлана Хомченко рассказал, что с прошлой недели в областном пренатальному центре на стационар приняли восемь женщин из Славянска.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника Киев находится в "желтой" зоне карантина.

17 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 616 до 94 436, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 116 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,4%, новых летальных случаев - на 28,6%.

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