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18 августа 2020, вторник, 17:39 79
Судебная власть 2020-08-18T18:00:01+03:00
Українські Новини
Экс-губернатору Кировоградской области Балоню запретили выезжать за пределы Киевщины

Экс-губернатору Кировоградской области Балоню запретили выезжать за пределы Киевщины

Кира Молчанова
Губернаторы, Кировоградская область, Киевская область, решение суда, Кропивницкий, Андрей Балонь
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook
Андрей Балонь. Фото: Андрей Балонь/Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял запрет на выезд из Кропивницкого и запретил покидать Киев и Киевскую область бывшему председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню.

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 17 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Балоня до 5 месяцев, то есть до 26 ноября.

"Кроме этого, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в части возложенных на подозреваемого обязательств. В частности, обязательство "не покидать город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Балонь вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 млн гривен.

26 июня САП сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 млн гривен.

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