В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадания города в "оранжевую" зону

Пока в трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне", в Ужгороде из-за того, что город включили в "оранжевую" зону, усилили карантинные меры, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

"Мэр Богдан Андреев сообщил, что поскольку отныне, 17 августа, Ужгород - в "оранжевой" карантинной зоне, то в городе усилены противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Прежде всего в мэрии призвали граждан соблюдать масочный режим, особенно в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых развлекательных мероприятий - свадеб, дней рождений и т.д.

В Ужгороде прекращена плановая госпитализация пациентов. Но это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

В городском совете сообщают, что всего коронавирусной инфекцией заболели 1 076 ужгородцев, 533 уже выздоровели, 16 – с летальным исходом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина.

Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.

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