подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 22:16 81
Общество 2020-08-17T22:17:07+03:00
Українські Новини
В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадания города в "оранжевую" зону

В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадания города в "оранжевую" зону

Ольга Фандорина
Ужгород, Карантин, карантин в Украине, усиление карантина
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

Пока в трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне", в Ужгороде из-за того, что город включили в "оранжевую" зону, усилили карантинные меры, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

"Мэр Богдан Андреев сообщил, что поскольку отныне, 17 августа, Ужгород - в "оранжевой" карантинной зоне, то в городе усилены противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Прежде всего в мэрии призвали граждан соблюдать масочный режим, особенно в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых развлекательных мероприятий - свадеб, дней рождений и т.д.

В Ужгороде прекращена плановая госпитализация пациентов. Но это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

В городском совете сообщают, что всего коронавирусной инфекцией заболели 1 076 ужгородцев, 533 уже выздоровели, 16 – с летальным исходом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина

Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19. 

Больше новостей о: Ужгород Карантин карантин в Украине усиление карантина

В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить т...
В Минздраве рассказали, как будут работать детские...
До конца карантина осталось 15 дней. Какие действу...
В Ужгороде обрушили бетонную башню высотой в 60 ме...
В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа
Новости
В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадания города в "оранжевую" зону 22:16
Пенсионный фонд за день направил на финансирование пенсий еще 2,1 млрд гривен 21:47 Инфографика
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации на границе с Беларусью 21:30
Трамп прокомментировал события в Беларуси и назвал их "ужасными" 21:00
Боевики в зоне ООС оборудуют позиции в сторону украинских военных 20:37
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok