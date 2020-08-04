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04 августа 2020, вторник, 19:20 91
Транспорт 2020-08-04T19:21:05+03:00
Українські Новини
Парковка на велосипедных полосах, выездах и переходах. За что штрафовали столичных автомобилистов в июле

Парковка на велосипедных полосах, выездах и переходах. За что штрафовали столичных автомобилистов в июле

Кира Молчанова
Киев, Штрафы, Парковка, нарушение ПДД, неправильная парковка, штрафы за нарушение ПДД
Автомобиль. Машина. Парковка. Фото: pexels
Автомобиль. Машина. Парковка. Фото: pexels

Киевская городская государственная администрация констатирует поступление в июле в городской бюджет 1,5 млн гривен штрафов за нарушение правил парковки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"За нарушение правил парковки транспортных средств в июле в городской бюджет поступило 1,5 млн гривен", - говорится в нем.

Указано, что в среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей.

Так, например, в течение июля было эвакуировано 5 585 автомобилей.

Среди наиболее частых нарушений - остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках.

"Напоминаем, кроме непосредственно штрафа в размере 510 гривен, нарушители также должны заплатить за услуги эвакуатора - 1 270 гривен, а также за пребывание автомобиля на штрафплощадке - 144 гривны/сутки", - говорится в сообщении.

Таким образом, нарушители оплачивают три квитанции.

"Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получения автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос возвращения эвакуированной машины онлайн", - сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

В департаменте призвали водителей парковаться только на специально отведенных для этого площадках.

Также можно воспользоваться услугами коммерческих паркингов.

Как сообщали Українськi Новини, по оперативным данным Государственной фискальной службы, в январе-июле текущего года в сводный бюджет Киева поступило 59,1 млрд гривен, что на 10,4 млрд гривен, или 22% больше аналогичного периода прошлого года.

Столичные власти решили увеличить штрафы для водителей, которые оставляют машины в неположенных местах.

В Киеве перехватывающие парковки хотят обустроить возле шести станций метро.

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