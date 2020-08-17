Судьи Антикорсуда получили от 8 до 195 тысяч гривен зарплаты за июль

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 8,3 тыс. до 195,6 тыс. гривен зарплаты за июль.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за июль составила 56 055 гривен.

Судья Инна Билоус за июль получила 88 576 гривен, судья Андрей Бицюк - 177 023 гривен, судья Сергей Боднар - 16 530 гривен, судья Владимир Воронько - 39 980 гривен, судья Татьяна Гавриленко - 42 728 гривен, судья Маркиян Галабала - 38 020 гривен, судья Николай Глотов - 133 201 гривну, Виталий Дубас - 107 819 гривен, судья Лариса Задорожная - 38 020 гривен, судья Инна Калугина - 195 575 гривен, судья Олег Колиуш - 162 952 гривен, судья Алексей Кравчук - 8 265 гривен, судья Виталий Крикливый - 65 344 гривен, судья Виктор Маслов - 113 636 гривен, судья Вера Михайленко - 38 631 гривну, судья Дмитрий Михайленко - 16 530 гривен, судья Наталья Мовчан - 95 716 гривен, судья Сергей Мойсак - 151 501 гривну, судья Андрей Никифоров - 111 776 гривен, судья Виктор Ногачевский - 41 884 гривны, судья Оксана Олейник - 38 262 гривны, судья Олег Павлишин - 138 622 гривны, судья Игорь Панаид - 23 465 гривен, судья Виктор Панкулич - 16 530 гривен, судья Ольга Саландяк - 26 448 гривен, судья Александр Семенников - 16 530 гривен, судья Екатерина Сикора - 54 497 гривен, судья Игорь Строгий - 113 636 гривен, судья Олег Ткаченко - 164 928 гривен, судья Леся Федорак - 116 544 гривны, судья Олег Федоров - 29 754 гривны, судья Тимур Хамзин - 38 020 гривен, судья Валерия Чорная - 127 686 гривен, судья Екатерина Широкая - 143 535 гривен, судья Ярослав Шкодин - 38 020 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий за июль получил 64 тыс. гривен зарплаты.

В апреле Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости