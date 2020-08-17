Судді Антікорсуда отримали від 8 до 195 тисяч гривень зарплати за липень

Судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду отримали від 8,3 тис. до 195,6 тис. гривень зарплати за липень.

Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Відзначається, що заробітна плата посадових осіб органів державної влади та суддівська винагорода суддям на період карантину нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Так, зарплата керівника апарату суду Богдана Крикливенко за липень склала 56 055 гривень.

Суддя Інна Білоус за липень отримала 88 576 гривень, суддя Андрій Біцюк - 177 023 гривень, суддя Сергій Боднар - 16 530 гривень, суддя Володимир Воронько - 39 980 гривень, суддя Тетяна Гавриленко - 42 728 гривень, суддя Маркіян Галабала - 38 020 гривень, суддя Микола Глотов - 133 201 гривню, Віталій Дубас - 107 819 гривень, суддя Лариса Задорожна - 38 020 гривень, суддя Інна Калугіна - 195 575 гривень, суддя Олег Коліуш - 162 952 гривень, суддя Олексій Кравчук - 8 265 гривень, суддя Віталій Крикливий - 65 344 гривень, суддя Віктор Маслов - 113 636 гривень, суддя Віра Михайленко - 38 631 гривню, суддя Дмитро Михайленко - 16 530 гривень, суддя Наталя Мовчан - 95 716 гривень, суддя Сергій Мойсак - 151 501 гривню, суддя Андрій Никифоров - 111 776 гривень, суддя Віктор Ногачевський - 41 884 гривні, суддя Оксана Олійник - 38 262 гривні, суддя Олег Павлишин - 138 622 гривні, суддя Ігор Панаїд - 23 465 гривень, суддя Віктор Панкулич - 16 530 гривень, суддя Ольга Саландяк - 26 448 гривень, суддя Олександр насінників - 16 530 гривень, суддя Катерина Сікора - 54 497 гривень, суддя Ігор строгий - 113 636 гривень, суддя Олег Ткаченко - 164 928 гривень, суддя Леся Федорак - 116 544 гривні, суддя Олег Федоров - 29 754 гривні, суддя Тимур Хамзін - 38 020 гривень, суддя Валерія Чорна - 127 686 гривень, суддя Катерина Широка - 143 535 гривень, суддя Ярослав Шкодін - 38 020 гривень, суддя Олег Федоров - 29 754 гривні, суддя Тимур Хамзін - 38 020 гривень, суддя Валерія Чорна - 127 686 гривень, суддя Катерина Широка - 143 535 гривень, суддя Ярослав Шкодін - 38 020 гривень, суддя Олег Федоров - 29 754 гривні, суддя Тимур Хамзін - 38 020 гривень, суддя Валерія Чорна - 127 686 гривень, суддя Катерина Широка - 143 535 гривень, суддя Ярослав Шкодін - 38 020 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький за червень отримав 92,7 тис. гривень зарплати, а за липень — 64 тис. гривень.

Тим часом Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости