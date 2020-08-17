Приобретение некачественных средств защиты от коронавируса: правоохранители проводят обыски в 3 областях

Правоохранители проводят обыски в 3 областях из-за приобретения некачественных средств защиты врачей от коронавируса по завышенным ценам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 17 августа, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины сотрудники управления стратегических расследований в Закарпатской области, следователи областной полиции совместно с СБУ и прокуратурой проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей - в помещениях одного из департаментов Закарпатской ОГА (областной государственной администрации), в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов", - сказано в нем.

Фото: Нацполиция

В ходе следствия полицейские установили, что с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) должностные лица Закарпатской ОГА проводили государственные закупки изоляционных комбинезонов (костюмов) и респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

Средства на их приобретение выделялись из госфонда борьбы с COVID-19.

Средства индивидуальной защиты в дальнейшем поставляли в больницы.

"Однако, как выяснили полицейские, приобретенные изоляционные комбинезоны и респираторы не соответствовали заявленным в договорах качественным и медико-техническим характеристикам и не имели сертификатов соответствия. Таким образом, использование таких защитных средств может подвергать опасности медработников, которые непосредственно контактируют с пациентами, больными острым респираторным заболеванием COVID-19. Кроме того, стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты значительно завышена. Вышеуказанные факты подтверждаются выводами проведенных лабораторных и экспертных исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заранее зная о несоответствии продукции указанным в договорах требованиям, в общем было приобретено у двух коммерческих структур более 57 тыс. костюмов и 71 тыс. респираторов на сумму 29,565 млн гривен.

Указано, что с коммерческими структурами были проведены расчеты в полном объеме.

Четырем лицам сообщено о подозрении: действующим и в настоящее время бывшим должностным лицам одного из департаментов Закарпатской областной государственной администрации и руководителю коммерческой структуры - по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, еще одному предпринимателю - по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к закупке некачественных средств индивидуальной защиты медучреждений области и присвоению государственных средств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины выявила растрату свыше 2 млн гривен государственных средств вследствие приобретения некачественных тест-систем для диагностики коронавируса в Херсонской области.

Также СБУ открыла уголовные производства против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с коронавирусом.

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