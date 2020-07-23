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23 июля 2020, четверг, 12:21 702
Недвижимость 2020-07-23T13:00:01+03:00
Українські Новини
"Днепр" станет самым большим киберспортивным отелем мира, – Кохановский

"Днепр" станет самым большим киберспортивным отелем мира, – Кохановский

Елизавета Кесельман
Отель, Отель Днепр, Александр Кохановский
Отель
Отель "Днепр". Фото: Википедия

Победителями в аукционе за отель "Днепр" стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель. Такое заявление сделал IT-предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский на своей страничке в Facebook.

Новый совладелец отеля "Днепр" вместе с единомышленниками еще несколько лет назад задумывал большой инфраструктурный киберспортивный проект. По его словам это должна была быть целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющей ключевых игроков киберспортивного рынка. 

Кохановский заявил, что "Днепр" - это первая часть будущего масштабного проекта, и, кроме атрибутов топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), у "Днепра" будут и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

Отдельно, IT-предприниматель подчеркнул, что такой проект - это огромный мировой рынок и большие возможности для Украины:

"Вы знаете, что я всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны, так что пришло время презентовать Украину миру киберспорта", - добавил он.

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