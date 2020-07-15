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15 июля 2020, среда, 23:21 19
Бизнес 2020-07-15T23:23:40+03:00
Українські Новини
Основателем фирмы, купившей гостиницу "Днепр", был профессиональный игрок в покер - СМИ

Основателем фирмы, купившей гостиницу "Днепр", был профессиональный игрок в покер - СМИ

Надежда Комендантова
Аукцион, Наші гроші, Гостиница Днепр
Гостиница
Гостиница "Днипро" в Киеве. Фото: dniprohotel.ua

Основателем компании ООО "Смартленд", которая с предложением в 1,11 млн грн (40 млн долларов) победила в аукционе о продаже гостиницы "Дніпро", был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на реестры "Opendatabot" и "Clarity Project".

Согласно реестров, сейчас основателем ООО "Смартленд" значится Максим Терещук, но до октября 2018 года основателем компании был Ванхапелто Петтери - он связан с компанией "Olympic Entertainment Group AS" (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Согласно реестру Эстонии, Петтери (Petteri Vanhapelto) является членом правления эстонских компаний "Wunderfield OÜ" и "Tatsu Digital OÜ".

"Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале "Cash Game Festival". Этот фестиваль проводился в казино "Casino Malta", которое принадлежит "Olympic Casino" из группы "Olympic Entertainment Group", - пишут "Наші гроші".

Отмечается, что в 2018 году эстонская компания "Olympic Entertainment Group AS" подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес.

В частности, компания имела 23 игорных заведения и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков.

В суде она просит признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство.

Также сообщается, что в 2019 году Минюст нанял для защиты по этому делу международную юридическую фирму "Withers LLP" (Великобритания) за 605 тыс долларов.

Сейчас основателем компании "Смартленд", кроме Максима Терещук, в реестрах значится компания "Айс Таун".

По данным реестров, ее основателем сейчас является Алексей Игунин, а руководителем - Анастасия Бутенко.

"Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - человек с такими ФИО был внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

Согласно реестров, юридический адрес компании ООО "Смартленд" - город Бровары, улица Киевская, д. 130.

Журналист Алексей Братущак обратил внимание, что по такому адресу находится обычный жилой дом.

Фото: Алексей Братущак в FBФото: Алексей Братущак в FB

Также в сети есть информация, что в 2018 году годовой доход "Смартленд" составил 187 тысяч долларов.

Как сообщали Українськi Новини, американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон планировал принять участие в приватизационном аукционе киевской гостиницы "Днепр", который назначен на 15 июля.

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