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  • В Винницкой области Mersedes разорвал BMW, который выехал на встречную полосу. Один из водителей погиб
17 августа 2020, понедельник, 12:26 163
Происшествия 2020-08-17T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Винницкой области Mersedes разорвал BMW, который выехал на встречную полосу. Один из водителей погиб

В Винницкой области Mersedes разорвал BMW, который выехал на встречную полосу. Один из водителей погиб

Кира Молчанова
ДТП, BMW, Винницкая область, Мерседес-Спринтер, Мерседес
ДТП под Винницей. Фото: Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
ДТП под Винницей. Фото: Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В Жмеринском районе Винницкой области легковой автомобиль совершал обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Mersedes, в результате чего погиб один из водителей. По факту ДТП полицией открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Авария произошла около 10.00 часов возле села Людавка. По предварительной информации следствия, 24-летний водитель автомобиля BMW, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mersedes-Benz Sprinter ", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля умер на месте от полученных травм. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в больницу. Водитель фургона тоже госпитализирован.

"Автомобили поместили на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП устанавливает следствие ", - добавляют в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

ДТП под Винницей. Фото: Отдел коммуникации полиции Винницкой области.ДТП под Винницей. Фото: Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Как сообщали Українські Новини,

16 августа в городе Виноградово Закарпатской области автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир авто.

В Суворовском районе Одессы в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи пострадали два медика.

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