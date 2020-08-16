Под Ужгородом авто упало в озеро: один человек погиб, еще один пропал без вести

В воскресенье, 16 августа, в городе Виноградово Закарпатской области автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир авто. По данному факту полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Виноградова около 14.40 час. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля марки "ВАЗ-2109", 36-летний житель Виноградово, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Далее машина опрокинулась в озеро.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, водителя госпитализировали. По предварительной информации, за рулем он был в состоянии алкогольного опьянения.

Смертельное ДТП под Ужгородом. Фото: Нацполиция

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке ст. 208 УПК. Детальные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

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