Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина

В то время, как в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19, по состоянию на 16 августа Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю новых случаев на 100 тысяч населения за последний день не соответствуют Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области.

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом не соответствует Киев, Львовская и Черновицкая область.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 16.08.2020. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса.

Тем временем киевские больницы готовят ко второй волне коронавируса.

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