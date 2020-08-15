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15 августа 2020, суббота, 13:26 635
Происшествия 2020-08-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Под Полтавой микроавтобус сбил велосипедистов: есть погибшие и раненые

Под Полтавой микроавтобус сбил велосипедистов: есть погибшие и раненые

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП с велосипедистами
Смертельное ДТП под Полтавой. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП под Полтавой. Фото: Нацполиция

В Полтавской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а второй – попал на больничную койку.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, авария случилась в субботу, 15 августа, около 2 часов ночи в селе Погребы Глобинского района.

По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, житель города Яготин Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу в Одессе перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие. 

Ранее в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли два человека.

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