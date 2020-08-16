Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ продолжает падать

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 429 человек, за прошедшие сутки, 15 августа, зарегистрировано 33 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 16 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 429 человек. Всего за время пандемии выздоровели 767 человек, летальных исходов - 6", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 733 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом.

В частности, в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий), состояние их здоровья удовлетворительное.

Остальные заболевшие находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника Вооруженных сил, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников Вооруженных сил, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская область - 2 работника Вооруженных сил).

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса.



Кроме того, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19.

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