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16 августа 2020, воскресенье, 14:59 564
Медицина 2020-08-16T16:00:01+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки снизилось количество проведенных тестов на коронавирус и на антитела к COVID-19

За прошедшие сутки снизилось количество проведенных тестов на коронавирус и на антитела к COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Тест на коронавирус. Фото: Pixele
Тест на коронавирус. Фото: Pixele

15 августа было проведено 15 768 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 24,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 5 595 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,3 раза меньше по сравнению с 14 августа, в то время, как в Украине за сутки 1 637 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 21 363 тестирований, из них 15 768 методом ПЦР, а также 5 595 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 313 394 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

14 августа было проведено 39 189 исследований на коронавирусную инфекцию, из низ 20 979 методом ПЦР и 18 210 методом ИФА.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19. 

Тем временем в ВСУ падает количество новых случаев коронавируса

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