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15 августа 2020, суббота, 14:28 94
Общество 2020-08-15T14:28:47+03:00
Українські Новини
В Киевской области выросла заболеваемость COVID-19, а смертность стала ниже

В Киевской области выросла заболеваемость COVID-19, а смертность стала ниже

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 14 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 4 495, умерших - на 3 до 79.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 15 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 4 495 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 392 детей и у 651 медицинского работника", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 6 детей в возрасте от  3 до 16 лет.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 775 больных, на самоизоляции - 3 720.

За минувшие сутки поступило сообщение о 3 летальных случаях среди больных с подтвержденным COVID-19,  всего за период эпидемии в Киевской области умерли 79 больных.

При этом выздоровели за весь период 3 111 человек, в том числе 269 детей.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки, один человек умер.

Тем временем, в Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев за сутки.

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