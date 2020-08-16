Близнецам нужно рассчитывать свои силы, а Раков ждет успех в новых проектах, — гороскоп от Глобы на сегодня

Овен

В воскресенье все, что Овны себе запланировали, получится осуществить. Для этого им необходимо все записать и действовать по плану. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости и несогласованности действий. Будьте бдительны.

Телец

Тельцы в воскресенье будут полны сил и энергии для свершения важных дел. Старайтесь не спешить, чтобы не допустить ошибки. Звезды советуют проявлять инициативу и двигаться вперед, тогда представители этого знака будут способны достичь успеха.

Близнецы

Планируя в этот день какие-то дела, старайтесь рассчитывать свои силы, иначе получите не только плохой результат, но и плохое самочувствие. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с окружающими. Вечер уделите себе и своим эмоциям.

Рак

Раки в воскресенье могут браться за новый проект – в нем они точно достигнут успеха. Если в этот период поступят интересные предложения, смело принимайте их, иначе они могут уйти к другому человеку. В личной жизни не упустите шанс рассказать о своих чувствах важному человеку.

Лев

В воскресенье в отношениях с любимым человеком у Львов может получиться какая-то путаница. Поэтому постарайтесь не спешить, контролировать эмоции, слова и действия и не участвовать в каких-либо махинациях.

Дева

У Дев в воскресенье будет лучшее время, чтобы заняться теми делами, которые приносят удовольствие. Так представители этого знака смогут не только достичь в них успеха, но и вдохновиться на новые свершения. Вечер звезды советуют провести с человеком, который способен порадоваться жизни вместе с представителями этого знака.

Весы

В профессиональных делах Весам не стоит ожидать какой-то слишком бурной деятельности. Лучше займитесь теми рутинными делами, которые накопились. Семейные проблемы могут оказаться очень серьезными, если вовремя не примете меры для их решения.

Скорпион

Не стоит брать на себя повышенные обязательства и пытаться решить все дела самостоятельно. Учитесь делегировать обязанности и просить о помощи. Так Скорпионы смогут сохранить больше энергии на важные занятия.

Стрелец

Старайтесь в воскресенье правильно распланировать свое время и расставить приоритеты. В решении профессиональных вопросов прислушайтесь к советам более опытных коллег. Достигнуть гармонии в отношениях будет проще, если будете руководствоваться интересами близких.

Козерог

Козероги в воскресенье смогут воплотить в жизнь то, что так давно хотели. Будьте уверены в себе и своих силах и непременно все получится. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.

Водолей

Водолеи в воскресенье будут полны сил и энергии для свершения того, о чем так давно мечтали. Многое из того, что назначили на этот день, удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Старайтесь вечер уделить себе.

Рыбы

Этот день Рыбам следует полностью отдать решению профессиональных вопросов. Не стоит смешивать работу и личные отношения, потому что не получите хорошего результата ни там ни там. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости