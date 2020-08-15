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15 августа 2020, суббота, 19:46 77
Мир 2020-08-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Окружение Лукашенко планирует бегство в Россию, — Bloomberg

Окружение Лукашенко планирует бегство в Россию, — Bloomberg

Валерия Драгомирова
Россия, Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты в Беларуси, Побег в Россию
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Пока в Минске попрощались с погибшим активистом, окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. 

Как пишет издание, в распоряжении журналистов оказалась информация, предоставленная двумя людьми, знакомыми с переговорами.

"В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать (из страны - УН), некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения".

Также Bloomberg, сообщая о вероятной подготовке бегства беларусской верхушки в РФ, отметил, что накануне Лукашенко сделал важную уступку Москве, когда освободил ранее задержанных членов ЧВК Вагнера.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины. 

Кроме того, президента Владимира Зеленского возмутила передача Беларусью "вагнеровцев" России

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