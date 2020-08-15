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15 августа 2020, суббота, 18:18 816
Общество 2020-08-15T19:15:09+03:00
Українські Новини
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг

В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг

Валерия Драгомирова
Крым, Флаг Украины, Владимир Балух
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух

В то время, как в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов, в небо над оккупированным Крымом активисты с помощью красно-черных воздушных шаров запустили украинский флаг. 

Об этом говорится в сюжете "5 канала". 

"Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила, Украина победит", - написал бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook.

Флаг запустили у админграницы с оккупированным полуостровом в Херсонской области. 

Балух отметил, что акция - это совместный порыв жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть территорию, оккупированную Россией.

"Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла", - добавил он.



Как сообщали Українські Новини, в июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Ранее здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами. 

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