В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг

В то время, как в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов, в небо над оккупированным Крымом активисты с помощью красно-черных воздушных шаров запустили украинский флаг.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".



"Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила, Украина победит", - написал бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook.

Флаг запустили у админграницы с оккупированным полуостровом в Херсонской области.

Балух отметил, что акция - это совместный порыв жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть территорию, оккупированную Россией.



"Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла", - добавил он.







Как сообщали Українські Новини, в июне в сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.



Ранее здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами.