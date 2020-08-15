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15 августа 2020, суббота, 14:55 1386 Карта
Общество 2020-08-15T15:00:01+03:00
Українські Новини
Ночи будут очень холодные по всей Украине: прогноз погоды в воскресенье

Ночи будут очень холодные по всей Украине: прогноз погоды в воскресенье

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

После прихода антициклон Emil в воскресенье 16 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +​​22...+28 градусов.

В Карпатах местами краткосрочный дождь, гроза, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +13…18 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+13...+18 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +22...+28 градусов, в Сумской области +21...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем +​​23...+28 градусов, в Полтавской области +21...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, в Одесской области +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +​​23...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.

15 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градуса.

Погода в Украине 16 августа от Гидрометцентра.Погода в Украине 16 августа от Гидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды в последний месяц лета возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал предварительный прогноз на осень, согласно которому украинцев ожидает аномально холодный октябрь.

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