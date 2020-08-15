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15 августа 2020, суббота, 10:55 496
Общество 2020-08-15T10:55:01+03:00
Українські Новини
В Киеве открылась выставка цветов "Мульт-ленд": яркие фото сказочных цветочных инсталляций

В Киеве открылась выставка цветов "Мульт-ленд": яркие фото сказочных цветочных инсталляций

Надежда Комендантова
Выставка, Цветы, Певческое поле, выставка цветов, Мультиленд

После того, как на выставке Певческого поля "ожили" экзотические звери из Цветочного сафари, в пятницу, 14 августа на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов "Мульт-ленд". Это место идеально подойдет для семейного досуга выходного дня, где можно сделать сотни ярких фото на память.

Как сообщает КГГА, на 10 экспозициях изображены известные мультипликационные персонажи: Angry Birds, Белоснежка и 7 гномов, Аладдин, Жасмин и Джин, Муртады, Микки Маус, герои подводной истории "В поисках Немо" и "Книги джунглей", Шрек, волшебные феи и Рапунцель. Сообщает Информатор со ссылкой на КГГА.

Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА
Выставка цветов
Выставка цветов "Мульт-ленд" Фото: КГГА

По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой", для создания 10 историй "Мульт-ленда" столичные предприятия по содержанию зеленых насаждений высадили более 300 000 цветов. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, использовали металлические конструкции, дерево и виноградную лозу. Некоторые скульптуры достигать более 5 м в высоту.

На территории выставки работают фотозоне, мастер-классы, игровые зоны для детей и тому подобное.

Выставка продлится до 13 сентября. Место проведения: улица Лаврская, 33, Певческое поле Печерского ландшафтного парка.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Ранее под Киевом в "Добропарке" начался фестиваль цветочных инсталляций.

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