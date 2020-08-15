В Киеве открылась выставка цветов "Мульт-ленд": яркие фото сказочных цветочных инсталляций

По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой", для создания 10 историй "Мульт-ленда" столичные предприятия по содержанию зеленых насаждений высадили более 300 000 цветов. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, использовали металлические конструкции, дерево и виноградную лозу. Некоторые скульптуры достигать более 5 м в высоту.

На территории выставки работают фотозоне, мастер-классы, игровые зоны для детей и тому подобное.

Выставка продлится до 13 сентября. Место проведения: улица Лаврская, 33, Певческое поле Печерского ландшафтного парка.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Ранее под Киевом в "Добропарке" начался фестиваль цветочных инсталляций.