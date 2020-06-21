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21 июня 2020, воскресенье, 19:16 22
Общество 2020-06-21T19:30:01+03:00
Українські Новини
Под Киевом в "Добропарке" начался фестиваль цветочных инсталляций: яркие фото арт-объектов

Под Киевом в "Добропарке" начался фестиваль цветочных инсталляций: яркие фото арт-объектов

Надежда Комендантова
Выставка, выставка цветов, Добропарк, фестиваль цветов, петунии

После того, как на выставке Певческого поля "ожили" экзотические звери из Цветочного сафари, в дендропарке Киевской расцвели 100 тысяч этих нежных цветов петуний, а также открылась выставка необычных арт-объектов из цветов.

Об этом сообщается на Facebook странице парка.

На 7 гектарах дендропарка появились не только лавандовые реки и поля тюльпанов, но и душистые петунии и интересные инсталляции из природных материалов и живых цветов, выполненные известными мастерами цветочных дел Киева и Харькова из Ассоциации украинских флористов.

Фестиваль арт-объектов "ДоброФест" продлится до конца сентября.

Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк
Фестиваль петуний и цветочных инсталляций. Фото: Добропарк

Здесь есть множество мест для проведения фотосессий, семейного досуга и пикников - сад петуний, буксового долина, вышивка 360º, а также фуд-холл с богатым ассортиментом блюд.

"Захватите пледы, а вкусные перекусы и напитки вы найдете в фуд-зоне парка!", - написали организаторы фестиваля.

Добропарк работает ежедневно, кроме понедельника - с 10.00 до 20.00.

"Мы прошли испытания солнцем, ветром и дождем! И за последний месяц сделали, казалось бы, невозможное, хорошо пополнив нашу коллекцию! 700000 лиатрис, 200000 бегоний, 100000 петуний, 25000 лаванды, 2600 гортензий, 2000 елей, 200 кустов злаковых трав отныне будут расти в Добропарке! ", - написали цветоводы дендропарка. 

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Ранее под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов.

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