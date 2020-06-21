Под Киевом в "Добропарке" начался фестиваль цветочных инсталляций: яркие фото арт-объектов

На 7 гектарах дендропарка появились не только лавандовые реки и поля тюльпанов, но и душистые петунии и интересные инсталляции из природных материалов и живых цветов, выполненные известными мастерами цветочных дел Киева и Харькова из Ассоциации украинских флористов.

Об этом сообщается на Facebook странице парка.

Здесь есть множество мест для проведения фотосессий, семейного досуга и пикников - сад петуний, буксового долина, вышивка 360º, а также фуд-холл с богатым ассортиментом блюд.

"Захватите пледы, а вкусные перекусы и напитки вы найдете в фуд-зоне парка!", - написали организаторы фестиваля.

Добропарк работает ежедневно, кроме понедельника - с 10.00 до 20.00.

"Мы прошли испытания солнцем, ветром и дождем! И за последний месяц сделали, казалось бы, невозможное, хорошо пополнив нашу коллекцию! 700000 лиатрис, 200000 бегоний, 100000 петуний, 25000 лаванды, 2600 гортензий, 2000 елей, 200 кустов злаковых трав отныне будут расти в Добропарке! ", - написали цветоводы дендропарка.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Ранее под Киевом в "Добропарке" расцвели миллионы тюльпанов: яркие фото нежных весенних цветов.