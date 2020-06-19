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19 июня 2020, пятница, 12:33 19
Жизнь 2020-06-19T13:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве открылась выставка 3d фигур Цветочного сафари

Сегодня в Киеве открылась выставка 3d фигур Цветочного сафари

Елизавета Кесельман
Выставка, Певческое поле, выставка цветов, Открытие выставки

Сегодня, 19 июня, состоялось открытие необычной 3d выставки Цветочного сафари на Певческом поле. Авторы выставки представили объемные 3d фигуры диких животных (среди которых тигры, носороги, медведи и другие жители Южного полушария) в окружении цветочных композиций. 

Выставка стартовала с 19 июня и будет радовать киевлян и гостей города до 26 июля. Отмечается, что гостей ждут яркие цветочные фотозоне для Селфи, а также отдельные зоны отдыха для взрослых и детей.

Выставка работает без выходных с 10:00 до 20:00, по адресу: Певческое поле, ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"). 

На Певческом поле открыли необычную выставку Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
На Певческом поле открыли необычную выставку Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
Красивые объемные 3d фигуры представили на выставке в Певческом поле. Фото: facebook/spivochepole
Красивые объемные 3d фигуры представили на выставке в Певческом поле. Фото: facebook/spivochepole
Посетителей Певческого поля приятно удивят объемные фигуры животных. Фото: facebook/spivochepole
Посетителей Певческого поля приятно удивят объемные фигуры животных. Фото: facebook/spivochepole
Посетители будут приятно удивлены выставкой Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
Посетители будут приятно удивлены выставкой Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
Певческое поле открыто для посетителей выставки без выходных. Фото: facebook/spivochepole
Певческое поле открыто для посетителей выставки без выходных. Фото: facebook/spivochepole

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Также мы составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).  

Тем временем, в Украине, этим летом обильно зацвела ель. 

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