Сегодня в Киеве открылась выставка 3d фигур Цветочного сафари

Сегодня, 19 июня, состоялось открытие необычной 3d выставки Цветочного сафари на Певческом поле. Авторы выставки представили объемные 3d фигуры диких животных (среди которых тигры, носороги, медведи и другие жители Южного полушария) в окружении цветочных композиций.

Выставка стартовала с 19 июня и будет радовать киевлян и гостей города до 26 июля. Отмечается, что гостей ждут яркие цветочные фотозоне для Селфи, а также отдельные зоны отдыха для взрослых и детей.

Выставка работает без выходных с 10:00 до 20:00, по адресу: Певческое поле, ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная").