Сегодня в Киеве открылась выставка 3d фигур Цветочного сафари

Сегодня, 19 июня, состоялось открытие необычной 3d выставки Цветочного сафари на Певческом поле. Авторы выставки представили объемные 3d фигуры диких животных (среди которых тигры, носороги, медведи и другие жители Южного полушария) в окружении цветочных композиций. Выставка стартовала с 19 июня и будет радовать киевлян и гостей города до 26 июля. Отмечается, что гостей ждут яркие цветочные фотозоне для Селфи, а также отдельные зоны отдыха для взрослых и детей. Выставка работает без выходных с 10:00 до 20:00, по адресу: Певческое поле, ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"). [gallery-6128] Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открылась десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить было нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн. Также мы составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto). Тем временем, в Украине, этим летом обильно зацвела ель.