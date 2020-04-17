В Киеве открылась выставка тюльпанов-2020: яркие фото нежных весенних цветов

В пятницу, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открывается десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн. Об этом сообщили в КО "Киевзеленстрой". Сообщается, что для выставки на Певческом поле было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других. [gallery-6114] По словам организаторов, поклонники цветов смогут не только увидеть фото или видео обзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина. Стоит отметить, что тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому спешите в соцсети Певческого поля. На предприятии сообщили, что тюльпаны цветут не более трех недель, поэтому успейте увидеть их на Певческом поле. Также вы получите возможность выиграть в конкурсах абонемент на следующие выставки цветов. Красоту цветущих тюльпанов и других весенних цветов можно будет увидеть не выходя из дома на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram. Ранее Українські Новини составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).