В Киеве открылась выставка тюльпанов-2020: яркие фото нежных весенних цветов

Сообщается, что для выставки на Певческом поле было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других.

По словам организаторов, поклонники цветов смогут не только увидеть фото или видео обзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина. Стоит отметить, что тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому спешите в соцсети Певческого поля.

На предприятии сообщили, что тюльпаны цветут не более трех недель, поэтому успейте увидеть их на Певческом поле. Также вы получите возможность выиграть в конкурсах абонемент на следующие выставки цветов. Красоту цветущих тюльпанов и других весенних цветов можно будет увидеть не выходя из дома на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram.

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