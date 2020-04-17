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17 апреля 2020, пятница, 21:29 691
Общество 2020-04-17T21:30:10+03:00
Українські Новини
В Киеве открылась выставка тюльпанов-2020: яркие фото нежных весенних цветов

В Киеве открылась выставка тюльпанов-2020: яркие фото нежных весенних цветов

Надежда Комендантова
Цветы, Тюльпаны, Певческое поле, выставка цветов, выставка тюльпанов

В пятницу, 17 апреля в Киеве на Певческом поле открывается десятая юбилейная выставка тюльпанов. В связи с коронавирусным карантином мероприятие в 2020 году посетить нельзя. Но организаторы решили подарить этот праздник всем украинцам онлайн.

Об этом сообщили в КО "Киевзеленстрой".

Сообщается, что для выставки на Певческом поле было высажено более 500 000 луковиц, среди которых: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других.

Выставка тюльпанов-2020. Фото: facebook.com/spivochepole
Выставка тюльпанов-2020. Фото: facebook.com/spivochepole

По словам организаторов, поклонники цветов смогут не только увидеть фото или видео обзоры, но и принять участие в интерактивах и конкурсах, а также выиграть абонемент на новые выставки, которые планируются после карантина. Стоит отметить, что тюльпаны цветут не больше трех недель, поэтому спешите в соцсети Певческого поля.

На предприятии сообщили, что тюльпаны цветут не более трех недель, поэтому успейте увидеть их на Певческом поле. Также вы получите возможность выиграть в конкурсах абонемент на следующие выставки цветов. Красоту цветущих тюльпанов и других весенних цветов можно будет увидеть не выходя из дома на официальной страничке Певческого поля в Facebook или Instagram.

Ранее Українські Новини составили подборку удивительных цветочных композиций от известного японского флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).  

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