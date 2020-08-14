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14 серпня 2020, пʼятниця, 20:29 6
Вибори 2020-08-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
ЦВК призначила перші вибори депутатів 119 райрад на 25 жовтня

ЦВК призначила перші вибори депутатів 119 райрад на 25 жовтня

Ольга Фандорина
ЦВК, Комітет виборців України
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

У ЦВК розповіли, коли стартує виборча кампанія і коли чекати результатів місцевих виборів, також Центральна виборча комісія призначила перші вибори депутатів 119 районних рад на 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"14 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого відповідно до Конституції України, Виборчим кодексом України та постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року "Про утворення і ліквідацію районів" комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, рішення прийнято комісією з метою забезпечення виборчих прав громадян, ґрунтуючись на принципі верховенства права.

Наявність підстав для призначення ЦВК виборів депутатів районних рад на новій територіальній основі зазначено в листі комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 13 серпня.

Вказаний лист направлений в ЦВК комітетом за результатом розгляду відповідного звернення комісії.

Як повідомляли Українськi Новини , ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

У Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавірусу.

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