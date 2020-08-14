Нардеп Качура потребовал распустить общественный совет при Минюсте за антиконституционное решение запретить Партию Шария

Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") обратился к министру юстиции Денису Малюське с требованием распустить Общественный совет при Министерстве юстиции из-за антиконституционной и политически заангажированной инициативы Общественного совета касательно запрета деятельности политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и Партия Шария.

Об этом народный депутат заявил на своей Telegram-канале.

"Сегодня я официально обратился к министру юстиции Украины с требованием распустить общественный совет при министерстве. Причиной стало, на мой взгляд, антиконституционное обращение совета к Минюсту о запрете нескольких политических партий.

Мы вместе с моей командой адвокатов изучили соответсвующее обращение: оно является исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций. Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице.

Общественный совет создается для экспертного контроля юридическим сообществом и наработке рекомендаций для принятия решений центральным органом исполнительной власти, а не для политического преследования праворадикальными партиями своих оппонентов. До избрания я был членом данного совета предыдущего состава и мы не позволяли себе принимать заангажировнные решения!" - написал Качура.

Также Качура акцентировал внимание членов Общественного совета при Минюсте на ст. 36 Конституции Украины, в которой сказано, что "Граждане Украины имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов".

Напомним, 30 июля Окружной административный суд открыл производство по иску к Минюсту о запрете деятельности Партии Шария.

Как сообщали Українські Новини, ранее ОПЗЖ потребовала отставки министра юстиции и "перезагрузки" общественного совета при министерстве.