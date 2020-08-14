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14 августа 2020, пятница, 16:51 451
Верховная Рада и партии 2020-08-14T16:56:59+03:00
Українські Новини
Нардеп Качура потребовал распустить общественный совет при Минюсте за антиконституционное решение запретить Па

Нардеп Качура потребовал распустить общественный совет при Минюсте за антиконституционное решение запретить Партию Шария

Петр Стуженко
запрет деятельности, Слуга народа, Партия Шария, Минюст Украины, ОПЗЖ, Александр Качура
Александр Качура. Фото: Facebook
Александр Качура. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") обратился к министру юстиции Денису Малюське с требованием распустить Общественный совет при Министерстве юстиции из-за антиконституционной и политически заангажированной инициативы Общественного совета касательно запрета деятельности политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и Партия Шария.

Об этом народный депутат заявил на своей Telegram-канале.

"Сегодня я официально обратился к министру юстиции Украины с требованием распустить общественный совет при министерстве. Причиной стало, на мой взгляд, антиконституционное обращение совета к Минюсту о запрете нескольких политических партий.

Мы вместе с моей командой адвокатов изучили соответсвующее обращение: оно является исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций. Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице.

Общественный совет создается для экспертного контроля юридическим сообществом и наработке рекомендаций для принятия решений центральным органом исполнительной власти, а не для политического преследования праворадикальными партиями своих оппонентов. До избрания я был членом данного совета предыдущего состава и мы не позволяли себе принимать заангажировнные решения!" - написал Качура.

Также Качура акцентировал внимание членов Общественного совета при Минюсте на ст. 36 Конституции Украины, в которой сказано, что "Граждане Украины имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов".

Напомним, 30 июля Окружной административный суд открыл производство по иску к Минюсту о запрете деятельности Партии Шария.

Как сообщали Українські Новини, ранее ОПЗЖ потребовала отставки министра юстиции и "перезагрузки" общественного совета при министерстве.

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