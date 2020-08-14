SkyUp планирует открыть продажу билетов в 10 городов с октября. Список направлений

Авиакомпания SkyUp намерена открыть продажу билетов из Киева, Львова и Харькова в 10 городов с 25 октября, в то время, как компания начала продажу билетов из Киева в 14 городов на зимние рейсы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Зимняя программа пополнилась новыми направлениями и маршрутами с вылетом из Киева, Львова и Харькова. К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов. Шри-Ланка, ОАЭ, Израиль, Иордания, Китай, Сербия, Швеция, Словакия, Италия, Франция, Чехия… Стартуем 25 октября", - сказано в нем.

Отмечается, что исключением станет маршрут "Киев – Дубай - Киев", рейсы по которому начнутся с 26 сентября по выходным, а с 25 октября рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям).

Так, из Киева будут осуществляться рейсы в Белград по вторникам и пятницам (от 1 213 гривен), в Братиславу – по четвергам и воскресеньям (от 552 гривен), в Стокгольм – по вторникам и пятницам (от 1 516 гривен), в Амман – по средам и воскресеньям (от 3 277 гривен), в Коломбо – по понедельникам и четвергам (от 13 691 гривен).

Из Львова запланированы рейсы в Дубай по средам и субботам (от 4 110 гривен), в Неаполь – по понедельникам и пятницам (от 1 044 гривен), в Прагу – по вторникам, четвергам и воскресеньям (от 1 017 гривен), в Париж – по вторникам и пятницам (от 1 182 гривен), в Тель-Авив – по четвергам и воскресеньям (от 2 845 гривен).

Из Харькова будут осуществляться рейсы в Прагу по вторникам, четвергам и воскресеньям (от 1 692 гривен), в Дубай – по средам и субботам (от 4 206 гривен), в Париж – по четвергам и воскресеньям (от 1 912 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp намерена открыть регулярный рейс из Киева в Стамбул с 25 сентября.

Кроме того, SkyUp ввел формат трехдневных путешествий с проживанием в отелях. Во сколько обойдется уик-энд