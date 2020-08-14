В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Есть пострадавшие

В Киеве на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной автомобиль Mazda вылетел с дороги и полностью заехал в задние кафе на тротуаре. Об этом сообщает в Facebook странице "Киев Оперативный". Известно, что Mazda сначала столкнулась с другим автомобилем на дороге. От удара водитель не справился с управлением и въехал в кафе. "На пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжего Затона машина Mazda влетела в кофейню на остановке. Водитель Mazda в критическом состоянии госпитализирован, его увезли в реанимацию. На месте скорые и спасатели. Пострадал также продавец кафе – у него ранена рука", - сказано в сообщении. По предварительной информации, в кофейне находился только бариста. Посетителей к кофейне не было. Однако помещение разрушено почти полностью. Выбиты все стекла и двери. Видео инцидента разместили в социальных сетях очевидцы. Mazda заехала в кофенйю. Фото: facebook.com\/dtp.kiev.ua Пострадал водитель и продавец кофе. Фото: facebook.com\/dtp.kiev.ua https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EKDXSMz3psg" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли два человека. 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.