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14 августа 2020, пятница, 14:04 274
Происшествия 2020-08-14T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Есть пострадавшие

В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Есть пострадавшие

Кира Молчанова
Киев, ДТП, Кофейня

В Киеве на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной автомобиль Mazda вылетел с дороги и полностью заехал в задние кафе на тротуаре.

Об этом сообщает в Facebook странице "Киев Оперативный".

Известно, что Mazda сначала столкнулась с другим автомобилем на дороге. От удара водитель не справился с управлением и въехал в кафе.

"На пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжего Затона машина Mazda влетела в кофейню на остановке. Водитель Mazda в критическом состоянии госпитализирован, его увезли в реанимацию. На месте скорые и спасатели. Пострадал также продавец кафе – у него ранена рука", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в кофейне находился только бариста. Посетителей к кофейне не было. Однако помещение разрушено почти полностью. Выбиты все стекла и двери.

Видео инцидента разместили в социальных сетях очевидцы.

Mazda заехала в кофенйю. Фото: facebook.com/dtp.kiev.uaMazda заехала в кофенйю. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пострадал водитель и продавец кофе. Фото: facebook.com/dtp.kiev.uaПострадал водитель и продавец кофе. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли два человека.

6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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