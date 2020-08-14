В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Есть пострадавшие

В Киеве на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной автомобиль Mazda вылетел с дороги и полностью заехал в задние кафе на тротуаре.

Об этом сообщает в Facebook странице "Киев Оперативный".

Известно, что Mazda сначала столкнулась с другим автомобилем на дороге. От удара водитель не справился с управлением и въехал в кафе.

"На пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжего Затона машина Mazda влетела в кофейню на остановке. Водитель Mazda в критическом состоянии госпитализирован, его увезли в реанимацию. На месте скорые и спасатели. Пострадал также продавец кафе – у него ранена рука", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в кофейне находился только бариста. Посетителей к кофейне не было. Однако помещение разрушено почти полностью. Выбиты все стекла и двери.

Видео инцидента разместили в социальных сетях очевидцы.

Mazda заехала в кофенйю. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пострадал водитель и продавец кофе. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

https://www.youtube.com/watch?v=EKDXSMz3psg" frameborder="0" allowfullscreen>

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