Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза. Советник Лазебной дал разъяснение

Повышение пенсий украинцам должно быть постипенным для того, чтобы "не срывались цены". Об этом в студии "Утра на Общественном" рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

"Этого нельзя делать с завтрашнего дня, вдвое больше, потому что завтра вы выйдете на рынок, и еще до завтрашнего дня даже, и уже цены будут выше. Должен быть постепенный рост для того, чтобы не срывались цены. Для того, чтобы постепенно перекрывать тот рост цен, тогда оно будет естественным и не будет влиять, в принципе, на состояние пенсионеров", — рассказал Шамбир.



По его словам, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.



"Нужно ли повышать пенсии? Нужно. Но в Украине самый низкий уровень средней заработной платы, низкий уровень в Европе. Понятно, что с заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд, из них платится пенсия. То есть, если мы будем говорить о повышении пенсии, нам надо начинать с повышения заработной платы, с наполнения Пенсионного фонда, и затем тогда говорить о повышении пенсий", — резюмировал советник министра.



Как сообщали Українські Новини, в Украине повысят минималку в три этапа.



Кроме того, в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.