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  • Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза. Советник Лазебной дал разъяснение
15 августа 2020, суббота, 05:45 1526
Экономика 2020-08-15T08:15:01+03:00
Українські Новини
Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза. Советник Лазебной дал разъяснение

Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в два раза. Советник Лазебной дал разъяснение

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Минсоцполитики, Повышение пенсий
Пенсионер. Фото: рixabay
Пенсионер. Фото: рixabay

Повышение пенсий украинцам должно быть постипенным для того, чтобы "не срывались цены". Об этом в студии "Утра на Общественном" рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.

"Этого нельзя делать с завтрашнего дня, вдвое больше, потому что завтра вы выйдете на рынок, и еще до завтрашнего дня даже, и уже цены будут выше. Должен быть постепенный рост для того, чтобы не срывались цены. Для того, чтобы постепенно перекрывать тот рост цен, тогда оно будет естественным и не будет влиять, в принципе, на состояние пенсионеров" рассказал Шамбир. 

По его словам, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.

"Нужно ли повышать пенсии? Нужно. Но в Украине самый низкий уровень средней заработной платы, низкий уровень в Европе. Понятно, что с заработной платы идут отчисления в Пенсионный фонд, из них платится пенсия. То есть, если мы будем говорить о повышении пенсии, нам надо начинать с повышения заработной платы, с наполнения Пенсионного фонда, и затем тогда говорить о повышении пенсий" резюмировал советник министра. 

Как сообщали Українські Новини, в Украине повысят минималку в три этапа

Кроме того, в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

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