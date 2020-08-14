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14 августа 2020, пятница, 10:59 687
Общество 2020-08-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Тернопольский облсовет запретил на территории области легализованный Зеленским игорный бизнес, - СМИ

Тернопольский облсовет запретил на территории области легализованный Зеленским игорный бизнес, - СМИ

Павел Твердохлиб
Закон, Запрет, Игорный бизнес, НАПК , Тернопольский облсовет
Игорный бизнес. Фото: СБУ
Игорный бизнес. Фото: СБУ

На территории Тернопольской области запретили игорный бизнес, который на днях был легализован в Украине законом, подписанным президентом Владимиром Зеленским. Решение о запрете было принято на сессии Тернопольского облсовета во вторник, 11 августа. Об этом сообщил глава местной парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook, информирует портал strana.ua.

"11 августа 2020г состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный в соцсети.

Ранее Українські Новини сообщали, что в НАПК объяснили Зеленскому, что подписанный им закон об игорном бизнесе вообще не реализуем.

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