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14 серпня 2020, пʼятниця, 10:59 7
Суспільство 2020-08-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Тернопільська облрада заборонила на території області легалізований Зеленським гральний бізнес, - ЗМІ

Тернопільська облрада заборонила на території області легалізований Зеленським гральний бізнес, - ЗМІ

Павло Твердохліб
НАПК , Зеленський, гральний бізнес, заборона, Тернопільска облрада
Гральний бізнес. Фото: СБУ
Гральний бізнес. Фото: СБУ

На території Тернопільської області заборонили гральний бізнес, який днями був легалізований в Україні законом, підписаним Президентом Володимиром Зеленським. Рішення про заборону було прийнято на сесії Тернопільської облради у вівторок, 11 серпня. Про це повідомив голова місцевої парторганізації "Батьківщина" Василь Деревляний на своїй сторінці в Facebook, інформує портал strana.ua.

"11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області (за проголосувало 34 депутати - рішення прийнято)", - написав Деревляний в соцмережі.

Раніше Українські Новини повідомляли, що в НАПК пояснили Зеленському, що підписаний ним закон про гральний бізнес взагалі не реалізуємий.

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