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13 августа 2020, четверг, 21:38 12
Общество 2020-08-13T21:45:01+03:00
Українські Новини
Винница должна открыть все детские сады до 25 августа

Винница должна открыть все детские сады до 25 августа

Елизавета Кесельман
Винница, Детские сады, Учебные заведения
Детский Сад
Детский Сад

В Виннице, где на карантин закрылись 16 марта, все детские сады должны возобновить работу до 25 августа. Для возобновления все работники пройдут медицинское обследование и тестирование на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, сейчас в городе уже функционируют 34 муниципальных детских сада.

"Винницкие детские сады, которые не успели открыться в июне, должны заработать до 25 августа. Некоторые из них уже прошли проверку спецкомиссии и начали принимать детей… Главное условие - все работники детских учреждений должны пройти медобследование и тестирование на коронавирус", - написал Моргунов.

Он добавил, что детские сады будут функционировать по особому режиму работы.

"Родители не могут заходить в помещение заведения, а оставляют и забирают детей во дворе. Такие новые условия является вынужденной мерой, но мы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, чтобы сдерживать распространение коронавируса", - сообщил Моргунов.

Как сообщали Українські Новини, ранее на станции Скорой помощи в Виннице коронавирусом заразились почти 80 работников. 

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