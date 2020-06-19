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19 июня 2020, пятница, 19:13 70
Общество 2020-06-19T20:00:01+03:00
Українські Новини
На станции Скорой помощи в Виннице коронавирусом заразились почти 80 работников

На станции Скорой помощи в Виннице коронавирусом заразились почти 80 работников

Кира Молчанова
Винница, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Винницкой области
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В Виннице, где в области по состоянию на сегодня зафиксировали 1596 случаев COVID-19, 76 работников станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусом.

Об этом сообщает в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Из 203 работников 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад".

Весь коллектив станции проверили на заболевание. Скорая помощь продолжает работать. На вызовы выезжают те сотрудники, у которых COVID-19 не нашли.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.

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