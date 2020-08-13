Белорусские журналисты устроили собственные забастовки: в СМИ начались массовые увольнения

Беларусские журналисты начали массово увольняться из государственных телеканалов и изданий. По словам некоторых из них, причиной является жестокость и насилие, применяемое силовиками против протестующих, а также из-за цензуры и невозможность подавать другую точку зрения. О таком решении они пишут на своих страницах в соцсетях. Таким образом из Белорусской государственной телерадиокомпании уволились двое ведущих: Евгений Перлин и Сергей Козлович. Страницу Козловича уже даже удалили с официального сайта. А на странице Перлина указано, что он вел программы "Макаенка, 9" и "Добрай раніцы, Беларусь!" "Я решил, что мой сегодняшний эфир на канале "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется и сама #МаяКраiнаБеларусь", — написал Перлин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️. Публикация от ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (@perlinman) 12 Авг 2020 в 8:56 PDT Также о решении уволиться сообщила коллега Козловича по программе "Добрай раніцы, Беларусь!" — ведущая Вера Каретникова. Увольняются ведущие с государственного телеканала ОНТ. О решении уволиться уже сообщила Ольга Богатыревич. На сайте канала указано, что она вела программы "Субботнее утро" и "Воскресное утро", а также проект "Битва титанов". Посмотреть эту публикацию в Instagram Нас мало, но мы есть!!!🙏🤍 Публикация от Ольга Богатыревич (@olgabogatyrevich) 12 Авг 2020 в 7:51 PDT Издание Tut.by сообщает о еще трех увольнениях.С телеканала СТВ уволилась ведущая Татьяна Бородкина, а с "Первого канала белорусского радио" ушли Александр Шустер Татьяна Филипченко. О своем увольнении сообщил и ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко. Он также призвал военных ни в коем случае не выполнять приказов на применение оружия против народа. Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. - 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь - 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью - 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания... - 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил - 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ВЛАДИМИР БУРКО (@vladimir_burko) 12 Авг 2020 в 9:12 PDT "Опомнитесь пока не поздно ... Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными", — заявил он. О прекращении работы на государственном канале сообщил Андрей Макаенок. Он был ведущим программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Также поувольнялись журналисты Максим Островский, Александр Лучонок и ведущая Ольга Белмач. Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня я прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Могу сказать только спасибо всей команде телеканала «НТВ-Беларусь» за почти 5 лет совместной работы. «ЧП.by» - нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но СЕГОДНЯ я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы. Я верю, что всё изменится и мы не будем делить друг друга на проценты. Мы великая нация и достойны того, чего хотим! P.S. #насмалономыесть - уже не актуально, #НасМногоИмыЕсть #Беларусь Публикация от Макс Островский (@ostrmax) 13 Авг 2020 в 3:49 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Тем, кто по ту сторону экрана, больше молчать не хочу! Думаю, ни для кого не секрет, что вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определённая тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». Если в какой-либо сфере или отрасли провал —для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль. Это все, ещё раз повторюсь, стратегия! Вывод, к которому я пришел. Каждый выпуск новостей — продуманный ход. Поэтому сейчас сильнее всего поражает — почему ребята начали так сдавать свои позиции. — Филигранная победа с 80% голосов за АГЛ? Как мне кажется, филигранно сфальсифицировать при нынешнем расколе общества - это «нарисовать» 50+, и явно не столь массовый масштаб приобрело бы нынешнее протестное движение! — У протестующих есть кукловоды? Выйдите на улицу и задайте этот вопрос людям. Услышите чуть ли не единогласный ответ, чем они руководствуются. Сам лично интересовался. Это исключительно инициатива каждого, а отрицать и обвинять во всем Запад или объединенный штаб – отрицать свое поражение. Давайте вспомним, как прошлой весной свою победу праздновал нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Там был настоящий ПРАЗДНИК. Во всех наших госСМИ подчеркивают тоже самое, только почему вы призываете разогнать народное «веселье»?! — Удерживать Тихановскую в ЦИКе 6 часов и надеяться, что именно поэтому белорусы не пойдут на протест? Это ещё больше разгорячит народ, уже доказано! Символ протеста сегодня не Тихановская, а сами люди! (продолжение в карусели) Публикация от Александр Лучонок (@casper_estonia) 13 Авг 2020 в 2:15 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТВ. Сегодня в прямом эфире в программе «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» должен был выйти очередной выпуск моей рубрики по этикету. Но не выйдет. Благодарю людей, которые работали со мной рядом. Вы - отличная профессиональная команда. И простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. К слову, на радио «Юнистар» у меня сегодня тоже последний эфир. Но это совсем другая история. Всех люблю! А ДАЛЬШЕ Я НЕ СДЕРЖАЛАСЬ. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! В моей стране происходит полный пиzдец!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я - НАРОД БЕЛАРУСИ!!! #остановитенасилие #нестреляйтевлюдей #живебеларусь . . . Публикация от Ольга Бельмач (@olgabelmach) 11 Авг 2020 в 11:56 PDT Вскоре стало известно и об увольнении журналиста Дмитрия Семченко с телеканала "ОНТ". Он возглавлял президентский пул корреспондентов на канале. Также появляется информация и об увольнении работников государственного информационного агентства БЕЛТА. В частности, такое решение уже принял журналист Павел Горбач. Как сообщали Українські Новини, с начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста. Также задержанный в Гродно силовиками активист рассказал Українським Новинам о жестоком допросе в тюрьме.