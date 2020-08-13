Белорусские журналисты устроили собственные забастовки: в СМИ начались массовые увольнения

Беларусские журналисты начали массово увольняться из государственных телеканалов и изданий. По словам некоторых из них, причиной является жестокость и насилие, применяемое силовиками против протестующих, а также из-за цензуры и невозможность подавать другую точку зрения. О таком решении они пишут на своих страницах в соцсетях.

Таким образом из Белорусской государственной телерадиокомпании уволились двое ведущих: Евгений Перлин и Сергей Козлович. Страницу Козловича уже даже удалили с официального сайта. А на странице Перлина указано, что он вел программы "Макаенка, 9" и "Добрай раніцы, Беларусь!"

"Я решил, что мой сегодняшний эфир на канале "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется и сама #МаяКраiнаБеларусь", — написал Перлин.

Также о решении уволиться сообщила коллега Козловича по программе "Добрай раніцы, Беларусь!" — ведущая Вера Каретникова.

Увольняются ведущие с государственного телеканала ОНТ. О решении уволиться уже сообщила Ольга Богатыревич. На сайте канала указано, что она вела программы "Субботнее утро" и "Воскресное утро", а также проект "Битва титанов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нас мало, но мы есть!!!🙏🤍 Публикация от Ольга Богатыревич (@olgabogatyrevich) 12 Авг 2020 в 7:51 PDT

Издание Tut.by сообщает о еще трех увольнениях.С телеканала СТВ уволилась ведущая Татьяна Бородкина, а с "Первого канала белорусского радио" ушли Александр Шустер Татьяна Филипченко.

О своем увольнении сообщил и ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко. Он также призвал военных ни в коем случае не выполнять приказов на применение оружия против народа.

"Опомнитесь пока не поздно ... Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными", — заявил он.

О прекращении работы на государственном канале сообщил Андрей Макаенок. Он был ведущим программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Также поувольнялись журналисты Максим Островский, Александр Лучонок и ведущая Ольга Белмач.

Вскоре стало известно и об увольнении журналиста Дмитрия Семченко с телеканала "ОНТ". Он возглавлял президентский пул корреспондентов на канале.

Также появляется информация и об увольнении работников государственного информационного агентства БЕЛТА. В частности, такое решение уже принял журналист Павел Горбач.

Как сообщали Українські Новини, с начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста.

Также задержанный в Гродно силовиками активист рассказал Українським Новинам о жестоком допросе в тюрьме.