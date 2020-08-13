подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • С начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста
13 августа 2020, четверг, 17:10 11
Мир 2020-08-13T17:30:01+03:00
Українські Новини
С начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста

С начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста

Елизавета Кесельман
Акции протеста, Беларусь, митинги в Беларуси, Задержания журналистов
Беларусь. Фото:
Беларусь. Фото: "Радио Свобода"

От начала протестов в Беларуси, которые вспыхнули в стране 9 августа после завершения голосования на выборах президента, были задержаны 64 журналиста. Большинству из них инкриминируют участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Больше всего задержаний журналистов было в первый день протестов 9 августа - 24 человека. 10 августа задержали 20 журналистов, 11 августа - 12, 12 августа - 8.

Кроме этого, Европейская федерация журналистов призвала международное сообщество отреагировать из-за задержаний представителей СМИ в Беларуси.

"Десятки журналистов были запуганы и избиты силовиками Беларуси. Многие задержаны. Местонахождение некоторых до сих пор неизвестно. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ принять срочные меры для прекращения насилия в отношении журналистов и граждан, которые проводят мирные демонстрации", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент. 

Больше новостей о: Акции протеста Беларусь митинги в Беларуси Задержания журналистов

Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе
Новости
В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках из Бразилии 17:33
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в четверг 17:27
С начала протестов в Беларуси задержали 64 журналиста 17:10
У президента Зеленского продолжают снижаться рейтинги 17:06
Президент Румынии заявил, что страна не станет закупать российскую вакцину от коронавируса 16:37
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен 21:53
больше новостей
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok