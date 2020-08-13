подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Около 6% населения Англии могут быть зараженными коронавирусом, — исследование
13 августа 2020, четверг, 16:03 524
Мир 2020-08-13T16:04:08+03:00
Українські Новини
Около 6% населения Англии могут быть зараженными коронавирусом, — исследование

Около 6% населения Англии могут быть зараженными коронавирусом, — исследование

Елизавета Кесельман
Великобритания, Англия, Исследование, Коронавирус в Британии
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В то время, как Оксфордская вакцина от коронавируса показала хорошие результаты тестирования, и к октыбрю будет готова, британские медики входе исследования полагают, что в Англии коронавирус был у около 6% населения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 100 тыс. человек протестировали на антитела и обнаружили, что около 6% из них были инфицированными, а следовательно, распространяя эту выборку на все население, речь идет о 3,4 млн инфицированных людей.

В Великобритании всего насчитывается 313,7 тыс. случаев коронавируса, из них 270,9 — в Англии. То есть, коронавирусом заразились 0,5% от всех англичан. Новое исследование говорит о 6%, заразившихся коронавирусом до конца июня.

В частности в Лондоне антитела к коронавирусу обнаружили в 13% населения. При этом среди этнических меньшинств людей с антителами к коронавирусу было вдвое, а иногда и втрое больше, чем среди англичан.

Исследователи считают, что из-за неполного понимания природы коронавируса еще нельзя однозначно утверждать, что даже подтвержденное наличие антител является залогом иммунитета к инфекции. Таким образом использование этих тестов для исследования только дает более четкое понимание масштаба распространения вируса и того, какие группы населения рискуют больше. 

Как сообщали Українські Новини, Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса. 

Больше новостей о: Великобритания Англия Исследование Коронавирус в Британии

Бобрам официально разрешили жить в Англии...
Британия будет использовать новые тесты на коронав...
Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, что...
Ученые обнаружили новый вид гриба, и назвали его в...
Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе
Новости
Почти весь бюджет налоговой милиции в 2020 году направлен на выплату зарплат, - Солодченко 16:11
Около 6% населения Англии могут быть зараженными коронавирусом, — исследование 16:03
Запрет строить доступное жилье в пригородах не дает развиваться строительной отрасли, - эксперт 15:53
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы 15:28
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Экс-депутата Скосаря подозревают в мошенничестве: он выманил у бизнесмена часы за 19 млн гривен 21:53
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok