Около 6% населения Англии могут быть зараженными коронавирусом, — исследование

В то время, как Оксфордская вакцина от коронавируса показала хорошие результаты тестирования, и к октыбрю будет готова, британские медики входе исследования полагают, что в Англии коронавирус был у около 6% населения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 100 тыс. человек протестировали на антитела и обнаружили, что около 6% из них были инфицированными, а следовательно, распространяя эту выборку на все население, речь идет о 3,4 млн инфицированных людей.

В Великобритании всего насчитывается 313,7 тыс. случаев коронавируса, из них 270,9 — в Англии. То есть, коронавирусом заразились 0,5% от всех англичан. Новое исследование говорит о 6%, заразившихся коронавирусом до конца июня.

В частности в Лондоне антитела к коронавирусу обнаружили в 13% населения. При этом среди этнических меньшинств людей с антителами к коронавирусу было вдвое, а иногда и втрое больше, чем среди англичан.

Исследователи считают, что из-за неполного понимания природы коронавируса еще нельзя однозначно утверждать, что даже подтвержденное наличие антител является залогом иммунитета к инфекции. Таким образом использование этих тестов для исследования только дает более четкое понимание масштаба распространения вируса и того, какие группы населения рискуют больше.

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